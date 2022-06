Recco: tornano le serate gastronomiche; date, menù e prezzi - LevanteNews

Da Daniela Bernini, “Dimensione Riviera”

A Recco ritornano le famose Serate Gastronomiche Recchesi, in ricordo di Gianni Carbone. Anche quest’anno in “versione estiva”. Con il patrocinio Regione Liguria, Comune di Recco, Camera di Commercio Genova, Fipe Liguria e Fepag Genova, Ascom Delegazione di Recco e Civ Recco on line e la collaborazione Pro Loco di Recco

Due i cicli delle Serate, ogni serata un “Titolo” con menù bellissimi e golosissimi.