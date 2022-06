RASSEGNA STAMPA. Covid, ieri nella sola Asl-4, ben 246 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 29 giugno, auguri a Pietro e Paolo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto, Uscio. Proverbi: “Chi mal semina, mal raccoglie”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: Nella sola Asl-4 ieri in solo giorno i nuovi contatti sono stati 246; situazione sotto controllo nelle Rsa (Commento. Purtroppo Alisa non può rendere nota la situazione nel Golfo Paradiso perché inglobato nell’Asl 3).

Moneglia: cinghiali nelle gallerie, scooterista li evita per un soffio. Sestri Levante: regolamento biblioteche, introdotto il book crossing. Lavagna: maglie, borse e gadget; città cuore del Tigullio. Chiavari: caso Ferden, il tar accoglie il ricorso; sì agli appartamenti (Commento. Nessuno farà ricorso al Consiglio di Stato). Chiavari: oggi l’insediamento del sindaco e passaggio di consegne. Chiavari: sabato torna la fiera di luglio, divieti in vigore dalla vigilia. Chiavari: crociere più vicine per il porto turistico; a giorni le verifiche della guardia costiera. Chiavari: le sfide di Calata Ovest, fatturato da 1, 5 milioni e l’attesa del collaudo. Chiavari: accordo Comune-Caserme su azioni di protezione civile.

Rapallo: processione e fuochi, si torna alla tradizione; percorso storico e incendio del Castello. Rapallo: De Benedetti critica e manifesti anti aborto. Rapallo: livellamento del fondale ultimato, ora i battelli possono attraccare. Santa Margherita Ligure: la saga della famiglia Ciana, albergatori da 125 anni. Portofino: da Brasilia al Borgo per dirsi sì.

Camogli: cinema sotto le stelle alla Corzetto.

Borzonasca: “Morte di Roberta Repetto, via al processo; in aula il guru, il medico e la psicologa”; “Circonvenzione d’incapace, l’altra indagine ancora aperta”.