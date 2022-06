Rapallo: "Tunnel A-12/Fontanabuona, ecco le nostre osservazioni" - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Con grande impegno e fatica, il comitato spontaneo di cittadini ha depositato le osservazioni al progetto del tunnel Rapallo/Valfontanabuona. Un ringraziamento particolare a tutte quelle persone e ai tecnici che hanno messo al servizio della comunità il loro tempo e la loro professionalità, per scongiurare un’opera devastante per la città di Rapallo ma anche poco utile alla valle, come i documenti dimostrano. 156 pagine senza nessuna polemica politica o di parte, 156 pagine di dati incontestabili che dimostrano l’inadeguatezza di un progetto che ha costi altissimi e benefici minimi. Un esempio di partecipazione e di democrazia di un gruppo di cittadini che si autorganizza. Il comitato è consapevole e cosciente che questa battaglia purtroppo dovrà andare avanti anche dopo le osservazioni, per questa ragione continuerà ad organizzare iniziative e continuerà a cercare sostegno da parte di tutti i cittadini. Perche questo è un evento che coinvolgerà in modo negativo tutta la citta, il poco verde rimasto, le eccellenze cittadine, il tessuto commerciale, il traffico e la qualità di vita e di lavoro di ognuno di noi.

2022 06 29 Osservazioni Tunel Valfontanabuona_compressed