Rapallo: Feste di Luglio, modifiche alla circolazione - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

In occasione dei festeggiamenti in onore di N.S di Montallegro che si terranno in data 1, 2 e 3 luglio, la circolazione veicolare subirà alcune variazioni.

1 luglio

Chiusura di Lungomare Vittorio Veneto, Via Gramsci e Via Giustiniani dalle ore 20.00 alle ore 24.00

2 luglio

Chiusura di Lungomare Vittorio Veneto Via Gramsci e Via Giustiniani dalle 00.00 alle 14.00, e dalle 20.00 alle 24.00

3 luglio

Chiusura di Lungomare Vittorio Veneto, Via Gramsci e Via Giustiniani dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Chiusura di Via Aurelia, da Via Montebello a Via Pastene dalle 20.00 alle 02.00 del 4 luglio.

Per tutte le informazioni necessarie, cliccare sui link di seguito:

https://www.comune.rapallo.ge.it/index.php?id_oggetto=10&id_cat=4&id_doc=1172&id_sez_ori=529&template_ori=12&>p=1

https://www.comune.rapallo.ge.it/index.php?id_oggetto=10&id_cat=4&id_doc=1052&id_sez_ori=529&template_ori=12&>p=1

Le disposizioni del provvedimento potranno subire modifiche negli orari e nei luoghi per ragioni di incolumità pubblica e sicurezza urbana disposte dalle Autorità preposte, anche verbalmente, nel caso se ne presentasse l’esigenza e/o la necessità.

Ordinanza relativa alle misure di Safety:

https://www.comune.rapallo.ge.it/index.php?id_oggetto=10&id_cat=4&id_doc=1169&id_sez_ori=529&template_ori=12&>p=1