Rapallo: dipendente comunale, master in management - LevanteNews

Dalla pagina Fb del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Il comune di Rapallo punta sui giovani e ne incentiva la formazione e la crescita professionale sul campo. Ieri mattina ho avuto il piacere di incontrare Emanuela Casa, attualmente in forza ai servizi amministrativi in qualità di responsabile dell’ufficio contenzioso, che è appena stata ammessa al Master in management delle amministrazioni pubbliche dell’Università Bocconi.

L’obiettivo è quello di sviluppare competenze manageriali per chi ha ruoli di responsabilità per valorizzare l’interesse Pubblico. A tal fine, in collaborazione con l’università, si prevede la realizzazione di un progetto pratico all’interno dell’ente che possa essere di innovazione per la Pubblica amministrazione e per la Comunità.

A questo proposito realizzeremo un’agenda elettronica al fine di consentire al cittadino di poter fissare autonomamente il proprio appuntamento, ed anche una casella vocale diretta di “recall” per coloro i quali non disponessero delle possibilità di accedere ai servizi online.

Il progetto prevederà altre migliorie che renderanno il nostro comune sempre più a misura di cittadino.