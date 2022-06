Da Chiavari Nuoto su Facebook

Sono iniziati i tanto attesi campionati italiani master di Riccione, dove la Chiavari nuoto si schiera con 11 atleti nelle diverse giornate.

E già nella prima giornata collezioniamo un trittico di medaglie:

bronzo 100 delfino per Vattuone Barbara

argento 200 dorso per Santini Nadia

e record italiano 100 delfino per Mauro Cappelletti.