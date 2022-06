Chiavari: schianto in autostrada, partono gli airbag, due feriti - LevanteNews

Incidente ieri serra alle 20.30 circa sotto la pioggia in A-12 nel tratto Chiavari-Rapallo direzione Genova. La dinamica non è chiara: l’auto si è ribaltata, ma non è chiaro per quali motivi. Sul posto il 118 con la Croce Rossa di Chiavari e la Croce Rossa di Cogorno. A bordo dell’auto con due persone, sono scattati gli airbag anche laterali. I due occupanti sono stati traferiti in codice rosso, poi convertito in giallo, al pronto soccorso del San martino. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e personale di Autostrade per la rimozione del mezzo e la bonifica della carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti.