Chiavari: mostra ispirata a Frida Kahlo, tra gli artisti una 102enne - LevanteNews

Da “Le arti si incontrano”

Baiardi Roberta -Baraldi Mattia – Capaldi Gianna 102 anni -Cappadonna Rinaldo – Cassanelli Francesco – Comandè Giovanna – Copello Rossana – Delucchi Agostino – Fico Silvana – Gavelli Elda – Gentile Cristina – Gravina Maria Luisa-Ingaliso Connie – Manera Bruna – Noledi Alessandra – Oliva Mariagrazia – Pantaleoni Paola – Parodi Stefano – Paracchini Fausta – Perucchini Rosalba – Petrolini Giuliana -Poggi Giovanna – Ratto Simona – Razeto mr – Sanguinetti Daniela – Solia Sarah – Siri Stella – Teardo Fulvia – Tartaglia Iris – Varsi Carolina – Alunne G.B. – Caboto Taddei Denise – Ingegniere Carlotta.

Questi sono gli artisti che hanno aderito alla 2° edizione de “se il testo diventa immagine” Il Club “le arti si incontrano” per questa edizione si è ispirato da n’aforisma i Frida Kahlo, dallo stesso si sono estrapolate due parole: l’armonia la vita.

La mostra è facente parte della programmazione eventi spin off del Festival della Parola si terrà presso la Sala della Torre Civica in Via della Cittadella Chiavari, dal 2 al 9 luglio visitabile nel seguente orario: 10.00/12.00; 17.00/19.00

Sabato 2 luglio, ore 17,30 incontro con gli artisti.

Frida Kahalo morì ad agosto del 1954 oli 47 anni. Le ultime parole che scrisse nel diario furono: “Spero che l’uscita sia gioiosa e spero di non tornare mai più.”

Frida Kahlo è stata la prima donna latinoamericana ritratta su un francobollo degli Stati Uniti, emesso il 21 giugno 2001.