Cavi di Lavagna: "Contro corrente: sapere per capire" - LevanteNews

Da Michele Canessa

Giovedì 30 giugno 2022, alle 20 presso i Bagni Aldebaran di Cavi di Lavagna, inizia il ciclo di incontri dal titolo “Contro corrente: sapere per capire”.

Il formato prevede: cena, relazione e dibattito pubblico su argomenti di carattere economico, filosofico, politico e sociale. Info e prenotazioni: 349 6232856.

Tema del primo appuntamento: “Io odio la resilienza, contro la mistica della sopportazione”.

In compagnia dell’ospite Diego Fusaro si analizzerà la realtà della “shock economy”, dalle politiche di austerity “lacrime e sangue”, alla compressione dei diritti fondamentali in cambio di nuovi diritti di interesse particolare.

Un labirinto senza uscita in cui la società si stratifica inesorabilmente a due livelli: una minoranza di ricchi sempre più ricchi e la stragrande maggioranza di impoveriti mentre la classe media scompare.

Non un’interpretazione ma una analisi lucida della storia degli ultimi 40 anni.

30 giugno

Ospiti dei prossimi appuntamenti: Francesco Amodeo (giornalista d’inchiesta) e Ilaria Bifarini (economista, “bocconiana redenta”, saggista).

5 luglio

19 luglio

Evento ideato e organizzato da Michele Canessa, libero cittadino.