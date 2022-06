Calcio/ Sammargheritese, colpo in attacco - LevanteNews

L’A.C.D. Sammargheritese 1903 è lieta di comunicare di aver chiuso ufficialmente l’accordo col calciatore Davide PATERNO.

Per l’Attaccante classe 1991, ex di Rapallo Rivarolese (Eccellenza), Rivasamba (Eccellenza e Promozione), Rapallo Ruentes (Eccellenza), Golfo Paradiso (Promozione), Sestri Levante (Eccellenza e Serie D), Saint Christophe Aosta (Serie D) e Lavagnese (Serie D), si contano in Carriera quasi 100 Gol, di cui 10 “pesanti” nell’ultimo campionato d’Eccellenza tra le fila bianconere del Rapallo.