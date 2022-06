A Brugnato 5Terre Outlet Village tornano le Summer Nights - LevanteNews

Con l’arrivo dell’estate inizia il conto alla rovescia per l’inizio delle Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village, l’atteso appuntamento con la grande musica. Dal 16 luglio e fino al 20 agosto la piazza principale dell’Outlet Village ligure di Brugnato (SP) tornerà ad ospitare per sette serate, con inizio alle 21.00, i grandi nomi della musica italiana per sette serate all’insegna del divertimento e dello spettacolo.

Le Summer Nights 2022 faranno seguito ad un altro appuntamento atteso da tutti gli appassionati di moda e shopping: il 2 luglio a Brugnato 5Terre Outlet Village è in programma la partenza dei Summer Sales. Un’intera estate nel corso della quale sarà possibile approfittare delle imperdibili occasioni, per fare shopping con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet.

Come nelle passate edizioni, il festival proporrà un mix di musica e parole che vedrà gli artisti eseguire i loro più grandi successi e raccontare al pubblico dell’Outlet Village gli episodi più significativi della loro storia artistica. Dopo due edizioni, nel 2020 e nel 2021, caratterizzate da un format inedito e coerente con i limiti previsti dalla normativa per gli spettacoli all’aperto durante il periodo pandemico, le Summer Nights torneranno alla loro formula originale, che tanto successo ha riscosso negli anni a partire dalla prima edizione, nell’estate del 2014.

Ad inaugurare l’edizione 2022 sabato 16 luglio il giovane cantautore AKA 7EVEN, reduce da successi come la vittoria del premio come Best Italian Act agli MTV EMAs 2022 e la partecipazione tra i big alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”.

A seguire il 23 luglio sarà il turno della musica d’autore di Ermal Meta, uno dei grandi talenti del panorama musicale italiano. Il cantautore proporrà alcuni suoi grandi successi e presenterà al pubblico “Domani e per sempre”, il suo primo romanzo uscito il 19 maggio per La Nave di Teseo. Sabato 30 luglio sul palco delle Summer Nights salirà Raf, artista che ha fatto la storia del pop italiano con successi di livello internazionale come “Self control” e “Il battito animale”, e che si prepara a conquistare le classifiche estive con il suo nuovo singolo “Cherie”.

Il programma del festival proseguirà il 6 agosto con ALFA, cantautore genovese classe 2000 il cui stile musicale include influenze pop, rap e indie, salito alla ribalta con canzoni come “Cin Cin”, “Sul più bello” e la “San Lorenzo”, che vede la partecipazione di Annalisa. Sabato 13 agosto è in programma una serata speciale dedicata alla storia del rap italiano con J-Ax, cui seguirà domenica 14 agosto l’esibizione live degli Eiffel 65 che trasformeranno l’outlet in una grande discoteca con il divertimento della dance italiana diventata celebre in tutto il mondo anche grazie a loro.

A chiudere le Summer Nights il 20 agosto una delle regine della musica leggera italiana: Orietta Berti. La cantante che vanta una recente collaborazione con Fedez e Achille Lauro per il singolo tormentone “Mille”, ripercorrerà attraverso canzoni indimenticabili come “”Fin che la barca va” e “Io tu e le rose” la sua invidiabile carriera.

Il connubio tra musica e parole anche per l’edizione 2022 del festival sarà rafforzato dalla collaborazione con la casa editrice Edizioni Cinque Terre, che in occasione di alcune date in calendario terrà le presentazioni di alcuni dei titoli pubblicati. Tra questi “Il punto più alto” del capitano di vascello, già comandante della nave scuola Amerigo Vespucci Gianfranco Bacchi, un percorso affascinante ricco di aneddoti e curiosità; “Medicina popolare e magia”, il volume dedicato alle ricette e alle cure mediche tipiche delle Cinque Terre del ‘700 realizzato da Attilio Casavecchia, studioso e grande esperto di storia e tradizioni del territorio spezzino; “Paradiso privato”, il secondo romanzo della giovane scrittrice faentina Mariangela Ballardini.

Per maggiori dettagli sulle date degli appuntamenti https://www.edizioni5terre.com

Le Summer Nights 2022 saranno curate anche quest’anno dalla produzione di FMedia con la direzione artistica di Salvo Ferrara, e avranno come media partner Radio Number One. Come nelle precedenti edizioni in occasione delle date delle Summer Nights, tutte ad ingresso libero con inizio alle 21, i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica tra shopping esclusivo all’aria aperta e grande musica dal vivo.

Per ulteriori informazioni: https://shopinnbrugnato5terre.it/

CALENDARIO EVENTI

16 luglio – AKA 7EVEN

23 luglio – Ermal Meta

30 luglio – Raf

6 agosto – ALFA

13 agosto – J-Ax

14 agosto – Eiffel 65

20 agosto – Orietta Berti