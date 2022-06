Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Causa indisponibilità della pianista, il concerto di violino e pianoforte di oggi 28 giugno alle ore 21 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori è annullato. Ci scusiamo per l’inconveniente dovuto a cause non dipendenti dalla nostra volontà.