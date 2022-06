Sestri: soccorso ad una escursionista, l'elicottero arriva da Alessandria - LevanteNews

Un’esursionista, in gita col marito e il figlio, è caduta a Sestri Levante in località “Ciappa del lupo”, scivolando in un dirupo e procurandosi ferite alla testa. E’ stata lei stessa a chiamare i soccorsi. Si sono mossi il 118; i vigili del fuoco di Chiavari, i Saf da Genova e i sommozzatori da Genova; la guardia costiera; il soccorso alpino.

La zona è più che impervia e il recupero della donna poteva avvenire verricellandola a bordo di un elicottero: Drago dei vigili del fuoco è in manutenzione; Grifo del 118 ferma ad Albenga per il brutto tempo. E’ in arrivo un elicottero da Alessandria. La paziente non è grave e verrà trasportata al pronto soccorso di Lavagna.