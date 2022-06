Sestri: martedì 28 in Consiglio, raffica di mozioni - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Sestri Levante è convocato per martedì 28 giugno 2022 alle ore 15:00 von il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione verbale del Consiglio Comunale dell’11.03.2022

2 Approvazione Regolamento comunale del sistema bibliotecario urbano

3 Approvazione dell’aggiornamento del piano comunale di emergenza di protezione civile, ai sensi del D.Lgs 1/2018 “Codice della protezione civile”

4 Ratifica deliberazione GC n. 139 del 10.06.2022 avente ad oggetto “Variazioni urgenti al Bilancio di Previsione 2022-2024 ai sensi dell’articolo 175 D.Lgs 267/2000”

5 Variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 ai sensi dell’articolo 175 D.Lgs 267/2000

6 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 – Spese legali conseguenti a sentenze esecutive Tar Liguria e Giudice di Pace

7 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 – Spese legali sentenze esecutive

8 Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 267/2000

9 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Medi@terraneo Servizi Srl – gestione di potenziali conflitti di interessi dell’amministratore unico con riferimento ai contratti di appalto”

10 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Pagamento di debiti fuori bilancio relativi ad esercizi pregressi in mancanza di delibera consigliare di riconoscimento legittimità”

11 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti” ad oggetto “Controlli sulle concessioni demaniali”

12 Interrogazione del Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti” ad oggetto “Stato della segnaletica orizzontale e delle strisce pedonali interrogazione sulla manutenzione della segnaletica stradale”

15 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Aggiornamento del regolamento per la concessione di contributi economici ed erogazione di contributi economici con determine dirigenziali in base al regolamento e non con deliberazioni di Giunta”

14 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Utilizzo indebito della fascia tricolore da parte dell’Assessore Lucia Pinasco”

15 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Completamento della barriera sul marciapiede d’angolo fra Corso Colombo e Piazza Sant’Antonio”

16 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Implementazione di un migliore servizio di streaming del Consiglio Comunale dalla sede temporanea in Fondazione Mediaterraneo”

17 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti” ad oggetto “Degrado piazza S. Antonio ed aree limitrofe”

18 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti” ad oggetto “Interventi per il miglioramento della resilienza dell’area della Baia del Silenzio nei confronti delle azioni e degli eventi ondosi estremi – rispetto tempistica”

19 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti” ad oggetto “Ricorsi al TAR contro Comune di Sestri Levante”

20 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Sestri è di tutti” ad oggetto “Cancellazione scritte vandaliche e defissione manifesti”

21 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Utilizzo indebito fascia tricolore da parte dell’Assessore Maria Elisa Bixio”

22 Interpellanza del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Eliminazione degli spazi di sosta riservati alla società Poste Italiane in via Fascie, via Nazionale, via Erasmo Piaggio – quarta interpellanza”

23 Mozione del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Sicurezza sui percorsi escursionistici e implementazione dell’attività sportiva e turistica in mountain bike”

24 Mozione del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Rispetto dei diritti di critica politica di cittadini e consiglieri comunali ex art. 21 Costituzione”

25 Mozione del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Concessioni demaniali marittime – spiaggia di Portobello – Limitazione alle ore serali”

26 Mozione del Gruppo Consiliare “Lega Liguria Salvini” ad oggetto “Sentenza Corte dei Conti – sez. giur. Regione Liguria n. 22/2022 – recupero importo residuo di euro 8.021,50”

***

L’accesso alla sala è consentito esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti al momento dell’assemblea in materia di contrasto al Covid-19

Il pubblico potrà assistere alla seduta anche mediante l’utilizzo del streaming su Youtube.