Rugby/ Pro Recco, Jem Van Vurem non è più il coach - LevanteNews

Da Emy Forlani addetto stampa della Pro Recco Rugby

La Pro Recco Rugby saluta Jem Van Vuren, coach della Prima Squadra nella stagione 2021/2022 e lo ringrazia per il lavoro svolto in un campionato tanto difficile e di transizione, alla guida di un team giovane e con poca esperienza in Serie A. Un grande in bocca al lupo a lui per il suo futuro.

Intanto a Recco si lavora sulla prossima stagione e Stefano Di Liberto, tornato nel ruolo di Direttore Sportivo, si è messo subito all’opera insieme alla dirigenza per costruire la Pro Recco Rugby 2022/2023.

La nuova guida tecnica degli Squali verrà comunicata nei prossimi giorni e seguiranno prossimamente anche gli aggiornamenti sui rinforzi in arrivo in maglia biancoceleste.