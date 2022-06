Recco: "Stop ai banchetti notturni dei cinghiali", recintati i cassonetti in via della Nè - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Una nuova barriera per impedire ai cinghiali di ribaltare i bidoni e rovistare tra i rifiuti è stata sistemata in via della Né. Lo annunciano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin, dopo che gli operai comunali hanno montato i recinti intorno ai contenitori della differenziata:

“E’ la seconda delle numerose postazioni previste. In questo momento si sta lavorando alla nuova gabbia in piazzale Europa, poi si passerà ad altre zone di Recco. Stiamo recintando i siti più critici, quelli dove i cinghiali banchettano lasciando sacchetti lacerati e rifiuti sparsi, per scoraggiare gli ungulati ad avvicinarsi alla città”.