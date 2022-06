RASSEGNA STAMPA. Il buonsenso e il ritorno della mascherina - LevanteNews

Oggi, martedì 28 giugno, auguri ad Attilio. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Se vuoi essere forte, vinci te stesso”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta Covid: aumentano i contagi, ma i ricoveri calano; cinque i Comuni senza contagi”; “Mascherina in ufficio, non dobbiamo abbassare la guardia, serve buonsenso”. Scuola: maturità: “Orali al via tra ansia e progetti per il futuro”.

Sestri Levante: la stagione con visite guidate, letture, scoperta dell’antico leudo. Cogorno: caduto da bici, il ciclista resta grave. Elezioni a Chiavari: “Giunta a tempo di record, Canepa vice al Bilancio” (A dodici ore dall’elezione, la città ha appreso da tv e giornali web la composizione della giunta e le deleghe ai consiglieri, davvero un record ndr); “Vittoria netta, ma l’eletto non dimentichi chi non l’ha votato”. “La minoranza organizza i gruppi”; “Auguri di buon lavoro dal vescovo”; “Corticelli: esito scontato frutto di grave miopia”. Chiavari: Concerto per le feste di luglio. Chiavari: A-12 raffica di chiusure notturne.

Rapallo: nuovo campetto per i ragazzi a Sant’Anna. Rapallo: manifesti contro l’aborto.

Recco: Maestre Pie, piano da 5,6 milioni. Avegno: Chiesa di Vescina, crolla parte del soffitto.

Lumarzo: il tunnel del Ferriere riaprirà il 16 luglio. Ne: allarme bracconieri, nasse nel torrente Graveglia.