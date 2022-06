I lavori sul lungomare di Rapallo, zona saline, procedono, ma termineranno solo a metà luglio. Le previsioni non tengono conto degli imprevisti. Il cedimento di una parte del lungomare, costruito negli anni Trenta è una delle cause. Poi ci sono le richieste degli albergatori che chiedono non si lavori alla notte per tutelare il sonno degli ospiti; i fine settimana obbligano ad altri stop. Nelle foto la situazione questa mattina.