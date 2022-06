Rapallo: "Il problema aborto e il volto di Pasolini" - LevanteNews

Dal MoVimento 5 Stelle Rapallo e Zoagli

Un tema delicato come l’aborto, che coinvolge decenni di conquiste nell’emancipazione della donna nella società, nella vita pubblica e privata, non può essere affrontato in modo così sterile, polemico e contraddittorio, come attraverso i manifesti che – con il viso di Pasolini – hanno tappezzato il Tigullio.

È curioso notare infatti come venga strumentalizzato un articolo scritto da un libero pensatore, Pasolini, emblema e portatore di idee e di comportamenti – specie sessuali – ostracizzati e criticati proprio da coloro che ora lo invocano.

Una attenta lettura dell’articolo di Pasolini ne agevolerebbe la comprensione e la necessaria contestualizzazione; di un testo in cui l’autore, criticando l’atteggiamento della Chiesa cattolica (quindi i manifesti esaltano una critica al cattolicesimo…), invoca “tutta una serie di liberalizzazioni reali, riguardanti appunto il coito ( e dunque i suoi effetti): anticoncezionali, pillole, tecniche amatorie diverse, una moderna moralità dell’onore sessuale, ecce cc”.

Quindi Pasolini era contrario all’aborto per ragioni opposte a quelle portate avanti da questi manifesti.

Anche il richiamo alla sentenza della Suprema Corte è il frutto di una errata strumentalizzazione.

Premesso che importare “tout court” i modelli sociali e culturali americani non è compatibile con la nostra società, come ad esempio in fatto di armi, la stessa sentenza va letta e spiegata, non semplicemente “gridata”. Oltre a riferirsi ad un ben diverso sistema costituzionale, in realtà porta l’America proprio nel punto dove siamo noi, rimettendo al legislatore la scelta. Scelta che da noi è stata coraggiosamente fatta a suo tempo con una legge che, piuttosto, meriterebbe di essere migliorata, non certo eliminata; migliorata a sostegno di decenni di conquiste prima di tutto femminili ma che ormai appartengono alla vita di tutti.

Piuttosto che urlare e strumentalizzare occorrerebbe un serio approfondimento, libero da preconcetti

e tale da coinvolgere prima di tutto le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, che sono il presente ed il futuro della nostra società.