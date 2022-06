Rapallo: il Liceti a Roma per ricevere il "Premio dei Premi" - LevanteNews

Da Sona Maranci, dirigente scolastico dell’Istituto Liceti

Oggi, 28 giugno 2022, si è svolta a Roma, nell’aula convegni del CNR, la cerimonia di consegna del Premio Nazionale per l’Innovazione “Premio dei Premi” coordinato dalla Fondazione COTEC su concessione del Presidente della Repubblica, e l’Istituto Liceti era tra i premiati con il progetto “VIR – Virtuale Incontra Reale”.

Il Liceti è stato così annoverato tra i campioni dell’innovazione – rappresentanti di aziende, enti pubblici e persone fisiche – che hanno ricevuto l’importante riconoscimento. Il “Premio dei Premi”, infatti, è assegnato annualmente a soggetti che operano nell’industria, nel design, nel terziario, nella Pubblica

Amministrazione e nell’Università e che si sono particolarmente distinti per l’originalità delle innovazioni che hanno sviluppato relativamente a prodotti, processi, modelli di business e quest’anno, per la prima volta, ha coinvolto anche le scuole. Le innovazioni premiate sono state selezionate dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell’industria, dell’artigianato e del terziario (ABI, ADI, CNA, Confcommercio, Confindustria, PNICube), nonché dai grandi gruppi industriali italiani, dal Ministero dell’Istruzione e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La consegna è avvenuta a cura del Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente della Fondazione COTEC Luigi Nicolais.

Il progetto VIR, già vincitore del Premio Nazionale Scuola Digitale, ha visto la partecipazione attiva degli studenti delle attuali 5ªA Professionale, 5ª Liceo Scientifico Sportivo e 5ªB Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate che, guidati lo scorso anno dalle professoresse Martina Ghione e Monica Bregante, hanno lavorato alla costruzione di ambienti virtuali didattici nonché alla realizzazione di un tour virtuale della scuola con personaggi interagenti con il pubblico. In rappresentanza delle tre classi hanno ricevuto fisicamente il premio Francesco Assereto (5ªAP) e Lorenzo Gasparini (5ª liceo sportivo), accompagnati dalla professoressa Ghione.