Pallanuoto M/ Bogliasco in trasferta a Roma: informazioni per i tifosi - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

In occasione della gara di domani sera a Monterotondo stiamo organizzando un pullman per permettere a chiunque lo volesse di seguire dal vivo i nostri ragazzi nella sfida decisiva con la Roma Vis Nova Pallanuoto

Per prenotarsi contattare Elisa a questo numero: 3470480437

Il prezzo del viaggio (che NON comprende l’ingresso in piscina) è di 10 € a testa

Dato il numero limitato di posti a disposizione, si pregano gli interessati di far pervenire la propria adesione quanto prima