Moconesi: settantenne scivola, in elicottero al San Martino - LevanteNews

Incidente questa mattina per un settantenne a San Rocco di Moconesi, in val Fontanabuona. L’uomo stava pulendo una vasca di acquedotto locale quando è scivolato per sei metri procurandosi varie contusioni. Sul posto per i primi soccorsi sono arrivati i volontari della Croce Rossa di Gattorna, i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico Liguria. L’uomo è stato stabilizzato e sistemato sulla barella spinale. E’ stato poi l’elisoccorso Grifo a recuperarlo e trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per accertamenti.