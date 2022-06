Chiavari: Silvia Garibaldi, il suo laboratorio e il voto - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi

Ho atteso il concludersi del ballottaggio per fare una serie e completa analisi del voto.

Il dato saliente di questa tornata elettorale è sicuramente l’affluenza ai minimi storici, un dato che riflette, è vero, una tendenza nazionale, ma che non è normale per la nostra città, e che deve allarmare tutte le forze politiche ed amministrative. Il sindaco eletto rappresenta poco più del 21% del corpo elettorale, vale a dire 2 chiavaresi su 10. In particolare non ricordo, per lo meno a Chiavari, un sindaco che al ballottaggio abbia preso meno voti rispetto al primo turno: 5363 contro 5813.

Un altro tema da valutare è l’ambiguità di collocazione di Avanti Chiavari e delle altre liste collaterali (Maestrale e Partecipattiva). Un civismo “usa e getta” che, al di là dei proclami, non si fa problemi a cercar sostegno a destra o sinistra a seconda della collocazione dell’avversario al ballottaggio.

Voglio ora concentrarmi sui partiti di centrodestra e sulla strategia della bandierina. I risultati del primo turno hanno ampiamente dimostrato lo scarso impegno di queste forze su Chiavari. La convergenza su Messuti al ballottaggio, dichiarata esplicitamente da Toti e da Rixi, per poter dire di aver comunque vinto, è l’emblema di una strategia perdente sin dall’inizio. Ho scelto di smarcarmi da quel progetto proprio perché ne avevo colto e segnalato i limiti, e l’intenzione di convergere su Messuti.

Come ho già detto era necessario allargare il campo con un’alleanza alla “Draghi”, aprirsi alla società civile, non chiudersi su sé stessi e arroccarsi sui simboli.

Ho provato a creare un’alternativa proprio su queste basi e sulla volontà di provare, per davvero, a giocare la partita. Un’alleanza di centro, civica, che avesse a cuore il bene di Chiavari e non il contarsi in vista delle prossime elezioni politiche.

Non ho vinto, è vero, ma il consenso raccolto in così poco tempo sottolinea la bontà di questa strada. Andrò avanti, dai banchi della minoranza, con grande motivazione. Dal nostro laboratorio nasceranno due gruppi in coalizione, due gruppi che ci permetteranno tecnicamente di avere doppio spazio nei consigli comunali e doppia rappresentanza nelle commissioni. Il gruppo “Liberal Democratici e Riformisti, con Silvia Garibaldi” con me capogruppo, ed il gruppo “Vola Chiavari” che vedrà come capogruppo Alessandro Calcagno.