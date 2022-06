Chiavari: "Mirko Bettoli, l'unica positiva novità elettorale" - LevanteNews

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo in Regione Liguria

Ciao,

ho rinviato il tradizionale appuntamento di lunedì a questa mattina per l’attesa dei risultati dei ballottaggi, in Italia e in particolare a Chiavari, dove il centrosinistra dopo vent’anni riusciva a presentarsi al secondo turno, con un risultato non scontato.

Gli esiti nazionali li avete visti e commentati in queste ore, a partire dalla straordinaria vittoria di Damiano Tommasi a Verona e all’affermazione del centrosinistra in moltissime città, con le eccezioni di Lucca e Sesto San Giovanni. Un vento positivo a livello nazionale che carica il centrosinistra di responsabilità, ma che deve essere affrontato con grande consapevolezza da qui alle elezioni politiche.

Il dato politico più rilevante però è quello dell’astensionismo: se ne discute sempre dopo ogni turno elettorale, stigmatizzando il fenomeno, senza interrogarsi fino in fondo sulle cause, su quale malessere ci sia dietro questa scelta che si sviluppa sempre più nelle elezioni amministrative.

Anche perché spesso le ragioni di questo disincanto e di esclusione che hanno interessato il 60% degli italiani nel voto amministrativo possono trovare interpreti nel voto politico dei prossimi anni, ed è quindi necessario, sia per una ragione di qualità della democrazia, sia per una ragione politica, capire le ragioni di chi ha scelto di non scegliere e cercare di dare una risposta, di ideali e di proposte, a chi con questa decisione esprime distanza, distacco e rabbia.

In Liguria, il dato dell’astensionismo al ballottaggio ha visto un dato molto negativo a Chiavari, dove ha votato il 34% dei cittadini. Mai c’è stato un risultato di partecipazione così basso nel Tigullio.

Chiavari è stata l’unica città ligure ad andare al ballottaggio. Merito di Mirko Bettoli, che è riuscito nell’impresa di rendere – in pochi mesi – competitiva e coesa la coalizione progressista, con una squadra affiatata, giovane e di prospettiva che ha dato una ventata di novità e di freschezza alla competizione elettorale. In questi tre mesi e mezzo di percorso, ho potuto apprezzare quotidianamente la capacità di Mirko di lavorare, con ascolto e concretezza, per riattivare tante energie di questa città, di ricreare fiducia e speranza di cambiamento, supportato con generosità da liste civiche e dalle forze politiche del centrosinistra, a partire dal Partito Democratico, che l’hanno sostenuto in questo progetto.

Il ballottaggio si sapeva che sarebbe stata una sfida ancora più difficile, vista la distanza amplissima con l’altra coalizione. Mirko è riuscito a dimezzare il distacco iniziale, crescendo di oltre il 50% nei voti presi al primo turno, dimostrando come la sua proposta fosse in grado di parlare alla città, al di là degli schieramenti. Un grande risultato che non è però bastato a vincere e l’affermazione di Federico Messuti c’è stata, e chiara nell’esito. Ma si è piantato un seme per il futuro: Mirko Bettoli e Antonio Bertani (24 anni, uno dei più giovani consiglieri Comunali di Chiavari da molto tempo a questa parte), sapranno interpretare al meglio il ruolo di opposizione, in aula e in città, per continuare a costruire l’alternativa per Chiavari.

LA NOTIZIA DELLA SETTIMANA. La sentenza della Corte Suprema americana sull’aborto.

Le conseguenze della sentenza della Corte Suprema americana che cancella il diritto all’assistenza in caso d’aborto negli stati in cui non ci sia una legge statale che lo preveda, significa che 56 milioni di donne americane si vedranno negata ogni forma di assistenza in caso di aborto nei 15 Stati che già adottano legislazioni punitive sul tema.

A pagare il prezzo maggiore di questa sterzata reazionaria saranno i soggetti più fragili, le donne povere, immigrate, afroamericane, le famiglie dei quartieri periferici o dei ghetti urbani, quelle che non potranno prendere un aereo per andare a preservare un loro diritto in uno Stato che consenta loro di esercitarlo quel diritto e che finiranno prive di qualunque forma di assistenza e di aiuto, anzi col pericolo di finire in un carcere.

Dietro a questa sentenza c’è una operazione ideologica che da trent’anni condiziona il discorso pubblico americano – e che trova sponde sempre più radicate anche in Europa: organizzazioni antiabortiste che condizionano l’opinione pubblica e i movimenti conservatori. Succede anche in Italia. Vi ricordate quando pochi mesi fa denunciai la proposta di legge regionale di Fratelli d’Italia che apriva alle associazioni antiabortiste nei consultori? Ne è uno degli esempi.

A questa operazione, violentamente ideologica, si deve rispondere, recuperanno anni di ritardi e di timidezze: che ci possa essere una reazione democratico, progressista, liberale, in America e in Europa è possibile: i primi segnali ci sono.

E condivido anche il fatto che questa vicenda, e gli effetti che causa sulla vita delle persone – separando il mondo in due e negando i diritti solo a chi non può permetterseli – deve farci ancora di più riflettere sul fatto che diritti individuali e diritti sociali sono saldati e inscindibili e vanno difesi e rivendicati assieme.

SANITÀ. Le dimissioni del Direttore Generale della ASL 1 imperiese

Ad inizio settimana il Direttore Generale dell’Asl 1 imperiese si è dimesso per ragioni di carattere personale. Una decisione improvvisa, a cui è seguita la nota del Presidente della Giunta Regionale, nonchè assessore alla Sanità, Toti che l’ha ringraziato per il lavoro svolto e ha annunciato il giorno dopo l’atto della Giunta Regionale – vincolante per l’ASL 1 – di sottoscrizione del contratto per l’affidamento al gruppo privato ICLAS dell’Ospedale Saint Charles di Bordighera.

Nelle scorse settimane il Direttore Generale della Asl imperiese non aveva sottoscritto le condizioni del contratto di affidamento ai privati. L’affidamento arriva proprio il giorno dopo le dimissioni del Direttore Generale, con un tempismo che lascia moltissime domande aperte: che criticità ci sono nella gestione dell’Ospedale? Quale sono gli elementi di privatizzazione in corso e per quale ragione Toti spinge a tutti i costi per questo affidamento?

In tutto ciò, la Lega si sveglia dal suo torpore e torna a chiedere – dopo le elezioni amministrative, perchè litigare quando si fa campagna elettorale assieme non è produttivo – che Toti nomini un assessore alla sanità. Vedremo se l’intenzione della Lega è reale e se sosterrà anche in Consiglio quesa richiesta, oppure si tratta dell’ennesima boutade.

DAL CONSIGLIO REGIONALE. Le persone transgender potranno usare il loro nome d’elezione sugli abbonamenti dei mezzi pubblici.

Una notizia positiva, e anche un po’ inaspettata, arriva dall’ultimo Consiglio regionale di martedì scorso.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità il mio ordine del giorno di avvio di un percorso per il riconoscimento dell’identità individuale delle persone transgender sugli abbonamenti del trasporto pubblico locale. Il testo definito è stato redatto con la collaborazione degli Assessori ai Trasporti Gianni Berrino e alle Pari Opportunità Simona Ferro, entrambi di Fratelli d’Italia, e siamo la prima Regione d’Italia a votare una risoluzione simile.

Permettere alle persone transgender di vedere riconosciuta la propria identità sugli abbonamenti del Trasporto pubblico locale, è un primo passo in avanti verso il rispetto dei diritti, dell’identità di genere e della privacy.

Con l’ordine del Giorno si apre un percorso per valutare le procedure più idonee per garantire l’erogazione di abbonamenti nominativi e verificabili alle persone transgender con il proprio nome di elezione. Inoltre si prevede la possibilità di corsi di formazione del personale addetto al controllo per garantire la tutela della privacy.

In questo modo le persone transgender non sarebbero costrette a fare coming out forzato nel momento in cui devono dimostrare la propria identità a delle persone estranee.

Ora aspettiamo di vedere come si darà seguito operativamente all’impegno del Consiglio Regionale. Vi terrò aggiornati.

UNA FOTO, UN COMMENTO. Il Po, in secca.

Secondo l’ultimo bollettino dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino distrettuale del Po, il più grande fiume italiano sta attraversando la peggior crisi da 70 anni ad oggi. Non piove da oltre 110 giorni.

