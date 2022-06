Calcio/ Il capitano non cambia casacca: Avellino è ancora bianconero - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società comunica che sarà ancora dei nostri il Capitano Giacomo Avellino. La storia bianconera vivente ha deciso di sottoscrivere l’ennesimo progetto al Riboli, giunto alla sua 14^ stagione consecutiva con la casacca bianconera “Jack” Avellino ha sulle spalle il record di 417 presenze (e 54 reti) in gare ufficiali con la Lavagnese.

Per la società sarà un onore contare per l’ennesima volta su di lui con la speranza di vivere ancora gloriose giornate in compagnia!