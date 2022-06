Borzonasca: accoglienza delle reliquie di San Colombano - LevanteNews

Da Claudio Solari, coordinatore XXIII° Columbans day

Borzonasca. La reliquia di San Colombano abate è giunta anche nel Santuario del S.S.Crocifisso di Borzonasca, in quella comunità che fino al 1989 faceva parte della Diocesi di Bobbio.

Ad accogliere il busto in argento vi era anche don Mario Poggi Parroco dell’abbazia di San Colombano in Bobbio e Cancelliere Vescovile della Diocesi di Piacenza- Bobbio, con lui don Daniele Beronio parroco di Borzonasca e padre Attilio Fabris Abate di Borzone.

Dopo il Rosario e la Santa Messa Solenne lo storico Osvaldo Garbarino ha illustrato la storia della chiesa e del territorio sino ai tempi dei monaci di San Colombano.

Intanto sono aperte le iscrizioni per l’ultima visita guidata di questo XXIII Columban’s day ai resti dell’Antica abbazia di Villa Oneto nel Comune di San Colombano Certenoli prevista per martedì 5.

A tale scopo è stato messo a disposizione un bus navetta da AMT con andata e ritorno da piazza N.S. dell’Orto a Chiavari.

La visita guidata con la partecipazione di Osvaldo Garbarino sarà conclusa con un rinfresco dei ristoratori locali ed una degustazione dello scimixà, il vino autoctono della Fontanabuona.

Per info e prenotazioni : 347/9657519.

Si susseguono invece i preparativi per la grande cerimonia finale del 10 luglio in cattedrale a Chiavari.

Sono aperte le iscrizioni (tel.3479657519) per la cena del pellegrino, un momento conviviale allestito alla mensa del Villaggio del Ragazzo dove sono presenti anche i fedeli che vengono dagli altri paesi europei.

locandina