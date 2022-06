Sori: concerto della pianista Federica Archetti - LevanteNews

Da Aldo Pezzana, priore dell’Oratorio di Sant’Erasmo

Sabato 2 luglio alle ore 21 presso l’Oratorio di Sant’Erasmo di Sori concerto della pianista Federica Archetti.

Durante la serata verranno eseguiti brani di Mendelssohn, Mozart, Bach, Chopin e Beethoven.

Federica Archetti è nata a Brescia nel 1997 e si è avvicinata al pianoforte all’età di 5 anni. Ammessa presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia nell’anno 2008/2009, nel luglio 2017, giovanissima, ha conseguito brillantemente il Diploma Accademico di I livello in pianoforte, sotto la guida del M. Domenico Clapasson, con una tesi dedicata ai “Sei Pezzi” di Ottorino Respighi, intitolata “Acquarelli musicali”. Nel luglio 2019, invece, ha concluso il Biennio Accademico di II Livello in Pianoforte, sotto la guida del M. Alberto Ranucci, con la tesi dal titolo “Tante scene”. Nel 2008 ha vinto il primo premio al concorso internazionale “Camillo Togni di Gussago, ha partecipato a numerosi masterclass di pianoforte tenuti con il M° Gerardo Chimini e con la Prof.ssa Hiroko Imai. Particolarmente importanti per la sua formazione sono stati gli incontri con il compositore bresciano Giancarlo Fachinetti. Numerose sono state le esibizioni sia in Italia che all’estero: Vienna, Brescia, Milano, Cremona, Edolo, Isola del Garda, Verona, Treviso, Genova e infine Sori (a cui è legata affettivamente e dove si esibisce ogni anno presso l’Oratorio di Sant’Erasmo). Si è diplomata al corso Apim di musicoterapia di Genova. Attualmente svolge attività didattica in provincia di Brescia.

