Sestri: "Pulcino di gabbiano caduto, nessuno interviene, anzi..." - LevanteNews

Dall’Associazione Ayusya

Una signora ha telefonato alle 7,55 per informarci della presenza di un gabbiano immaturo in zona Comune inseguito dai cani (nds: in pieno centro urbano?).

Abbiamo telefonato alla segreteria del Sindaco (no presente), all’ufficio ambiente, all’ufficio manutenzione, il centralino ci ha passato anche l’ufficio fogne…..

Stanchi delle risposte che cercavano di dimostrare che non era di competenza specifica, ci siamo recati a Sestri Levante.

Abbiamo individuato il pullo catturandolo (tra non poche difficoltà soprattutto dovute all’incompetenza ed all’invadenza umana).

Ci siamo recati all’URP (ufficio all’ingresso a dx) dove, dopo una breve spiegazione l’impiegato ha telefonato a qualcuno e, ridendo, ha informato che una donna aveva catturato un gabbiano. Onde evitare di trascendere abbiamo lasciato l’ufficio informando i due impiegati che a Sestri sino ad ora per il caso specifico abbiamo incontrato solo

(omissis) e che avremmo dato seguito mediatico al caso .

Nel frattempo l’animale è con noi (il CRAS è al limite con le presenze di gabbiano).

“Conti della serva”: carburante per recarsi a Sestri, 2 euro di posteggio, sangue marcio, un animale da sfamare e educare, una famiglia privata del suo cucciolo.

Vergogna!!!!!!! La competenza è un qualcosa che, in alcuni casi, non si deve cercare nel contratto di lavoro ma nel cuore!!!! Siamo veramente contrariati

Nelle foto di Levante News un pulcino di gabbiano caduto dal tetto dove è nato chiede cibo; a Recco i gabbiani convogliano i loro “cuccioli” alla foce del torrente dove li sorvegliano e nutrono in attesa che imparino a volare