RASSEGNA STAMPA. Cade dalla bici, ciclista gravisimo - LevanteNews

Oggi, lunedì 27 giugno, auguri a Cirillo. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Proverbi: “I poveri non hanno parenti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Cogorno: cade dalla bicicletta, ciclista gravissimo al San Martino.

Elezioni Chiavari: “Trionfo di Messuti, lo dedico a Elena e Marco, ma sarò il sindaco di tutti”; “Lavoro e più spazi per i giovani, ecco le priorità davanti ai seggi”; “Alle urne solo 3 su dieci”; “Bettoli, la rimonta non basta, voti raddoppiati in 15 giorni”. Chiavari: diocesi, le nuove nomine del Vescovo. Zoagli: palio, Sestri Levante ha una marcia in più

Portofino: sversamento misterioso in mare e grande odore, panne per proteggere il litorale.

Camogli: turista Usa colto da malore, muore durante il trasporto in ospedale.

Favale: premio “Radici” assegnato a Ludovico Fora, aveva uno zio pasticcere in Usa.