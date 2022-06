Rapallo: riconoscimento ufficiale al comandante Emidio Maravalli - LevanteNews

Il Comandante della Guardia di Finanza di Rapallo Emidio Maravalli, in occasione dei festeggiamenti per il 248° anniversario della Guardia di Finanza, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato,

è stato premiato dal Comandante Generale Generale Giuseppe Zafarana per aver operato con lodevole spirito di sacrificio a tutela della legalità, aver conseguito sul territorio ottimi risultati e apprezzamenti da parte di tutte le istituzioni e della cittadinanza.

Il sindaco Carlo Bagnasco si è compiaciuto col comandante Emidio Maravalli cui ha rivolto le congratulazioni e felicitazioni da parte di tutta l’amministrazione comunale.

Nella foto il comandante Maravalli seduta alla destra del presidente Mattarella