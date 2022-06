Rapallo: "Paola Tumiati Maini nella Fondazione investimenti sociali" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

Una rapallese nominata nella Fondazione regionale per gli investimenti sociali: è Paola Tumiati Maini, impiegata con funzioni direttive per Trenitalia Spa, in passato consigliere comunale di Rapallo con incarico all’Ufficio Informagiovani e membro di diverse commissioni per la cura della pastorale giovanile e sociale a livello parrocchiale e diocesano.

“La Fondazione – spiega Domenico Cianci, consigliere regionale della lista Toti Liguria – ha come scopo sociale quello di predisporre immobili da destinare all’attività di cooperative di produzione e lavoro, preferibilmente organizzate in forma consortile ad alta intensità occupazionale di soggetti svantaggiati. Un incarico prestigioso, per il quale non è previsto compenso, che Paola saprà svolgere al meglio fornendo il suo contributo in termini di competenza e dedizione, doti che l’hanno fatta apprezzare in ambito professionale e umano. Gli faccio i miei più sinceri complimenti, con l’augurio di un proficuo lavoro”.