Rapallo: battelli turistici, riattivato il servizio - LevanteNews

Il servizio di battelli turistici dal pontile del lungomare di Rapallo è stato riattivato; nella foto il primo “vaporetto” attraccato questa mattina. Un servizio particolarmente atteso anche dai commercianti del lungomare e del centro storico.

A interrompere il servizio la mareggiata del 28-29 ottobre 2018; poi tutta una serie di ritardi dovuti all’esecuzione dei lavori, subiti dal Consorzio battellieri e Comune di Rapallo; il Circomare ha sbloccato le ultime difficoltà.

Si sono perse comunque tre stagioni prima di iniziare la quarta, in ritardo. Tuttavia non è questo l’unico disastro provocato dalla famosa mareggiata; ad un atro non è stato ancora posto rimedio. La Regione deve ancora finanziare i lavori di messa in sicurezza della passeggiata Trelo-Prelo a San Michele di Pagana. Il Comune ha eseguito tutti gli adempimenti, ma mentre, ad esempio, Santa Margherita, che non ha neppure un consigliere regionale in maggioranza, ha potuto terminare i costosissimi lavori per mettere in sicurezza il porto, Rapallo al momento non ha ricevuto nessuno stanziamento per mettere in sicurezza il litorale della pregiata frazione.