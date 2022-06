Pallanuoto/ Le Under 14 del Bogliasco superano Dunajvaros. - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Subito un successo per le nostre Under 14 all’Habawaba PLUS. Nella gara d’esordio del prestigioso torneo internazionale, le tigrotte allenate da Rosa Rogondino hanno superato 9-5 le ungheresi del Dunajvaros.

Le bogliaschine torneranno in acqua domani mattina alle 10:50 per disputare il derby del Golfo Paradiso contro il Sori 2

Queste le ragazze impegnate a Lignano Sabbiadoro: Benedetta Bo, Giulia Bozzo, Giulia De Capitani, Agnese Deserti, Arianna Lava, Aysha Luciani, Carlotta Paganuzzi, Sofia Pisotti, Chiara Roccalberti, Federica Soro, Lucia Virzì