Chiavari: se Giardini non fosse stato abbandonato - LevanteNews

Il vero risultato delle elezioni di Chiavari lo abbiamo visto al primo turno. I due finalisti possono dirsi soddisfatti per le percentuali di voti raggiunte, anche se il vero vincitore è l’astensionismo. Chiavari ama il centro-destra e Federico Messuti che ne è l’espressione non poteva non vincere. Mirko Bettoli è una bella espressione del centro-sinistra, votato dal suo elettorato e al ballottaggio anche da chi voleva fare un dispetto allo stratega di “Avanti Chiavari”, Antonio Segalerba che, simpatico o no, si è rivelato il miglior politico della Chiavari che fa o vorrebbe fare politica.

Levante News aveva da subito scritto che nella coalizione dei partiti di centro destra qualcosa non quadrava e che Toti, forse mal interpretato dai suoi stessi portavoce, si sarebbe tirato fuori da una vera opposizione alla squadra di Messuti. A difendere la candidatura di Giovanni Giardini (senza tessere di partito), alla fine sono rimasti solo i Fratelli d’Italia. Certo se i partiti del centro-destra non si fossero disimpegnati, sarebbe stato Giardini e non Bettoli ad andare al ballottaggio. Senza speranza di vincere (considerati i risultati), ma certamente limitando il successo di Messuti (e Segalerba).

E adesso il varo della giunta e l’assegnazione delle deleghe-