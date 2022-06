Federico Messuti è il nuovo sindaco di Chiavari. Ha vinto con il 62 e più per cento e al point si brinda. Sconfitta scontata, ma onorevole per Mirko Bettoli che, per un pugno di voti o meno, è arrivato al ballottaggio dove si fermato a un quasi 38 per cento.

Ora l’attenzione si sposta sulla formazione della giunta di Federico Messuti. Ci sarà anche Giovanni Giardini? Ci sarà ancora Massimiliano Bisso?. E Alessandra Ferrara che fine farà?