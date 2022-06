E’ accaduto immediatamente prima della barriera autostrade di Chiavari, alle 16-30. Un motociclista è caduto a terra per cause al momento sconosciute: forse un malore dovuto al caldo torrido. Sul posto l’automedica di Rapallo con i Volontari del soccorso di Sant’Anna. Il paziente, sulla settantina, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Sul luogo dell’incidente la polizia stradale.