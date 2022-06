Calcio/ Samp, presentata la campagna abbonamenti - LevanteNews

Dall’U.C.Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’abbonamento stagionale è emesso esclusivamente in digitale con caricamento su SAMPCARD o DORIACARD in corso di validità. La società consiglia di prediligere sempre l’acquisto online al fine di ridurre i tempi di attesa per l’emissione dell’abbonamento stagionale.

Prelazione abbonati Tribuna e Distinti

Quando: da martedì 28 giugno a mercoledì 6 luglio 2022.

Dove: Service Center c/o SampCity di via XX Settembre 252 r, ricevitorie TicketOne abilitate, online su sport.ticketone.it .

Info: fase riservata agli abbonati 2019/20 dei settori Tribuna e Distinti. Scaduta la 1^ Fase non sarà più possibile sottoscrivere un abbonamento in prelazione ma bisognerà aspettare la vendita libera.

Cambio posto all’interno dello stesso settore per Tribuna e Distinti

Quando: venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022.

Dove: solo ed esclusivamente presso il Service Center c/o SampCity di via XX Settembre 252 r.

Info: fase riservata agli abbonati 2019/20 di Tribuna e Distinti che hanno già rinnovato il posto nella 1^ fase per la stagione 2022/23. L’abbonato potrà decidere di cambiare posto all’interno del medesimo settore, in base alle disponibilità. Non è possibile cambiare settore.

Prelazione abbonati Gradinata Sud

Quando: da martedì 12 a sabato 23 luglio 2022.

Dove: Service Center c/o SampCity di via XX Settembre 252 r, ricevitorie TicketOne abilitate, online su sport.ticketone.it. Info: fase riservata agli abbonati 2019/20 del settore Gradinata Sud.

Promozione Sud

Quando: martedì 26 luglio.

Dove: solo ed esclusivamente online su sport.ticketone.it a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 19.00.

Info: fase riservata a chi aveva sottoscritto il mini abbonamento 4 gare di fine stagione 2021/2022 in Gradinata Sud (che includeva le gare con Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina) e che non ha sottoscritto l’abbonamento stagionale 2022/23. In questa fase sarà possibile acquistare in promozione, inserendo il numero di tessera SAMPCARD o DORIACARD, un eventuale posto rimasto invenduto nella 3^ fase.

Vendita libera*

Quando: da giovedì 28 luglio a venerdì 12 agosto 2022.

Dove: Service Center c/o SampCity di via XX Settembre 252 r, ricevitorie TicketOne abilitate, online su sport.ticketone.it .

Info: Vendita di tutti i posti disponibili e non rinnovati in prelazione.

*Gli abbonati di Gradinata Nord alla stagione 2019/2020 potranno sottoscrivere l’abbonamento in questa fase.

Eventuali posti in gradinata Sud saranno venduti fino ad esaurimento solo ed esclusivamente online a partire dalle ore 10.00 di giovedì 28 luglio 2022.

Qui anche i prezzi della https://www.sampdoria.it/campagna-abbonamenti-2022-23/