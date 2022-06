Calcio/ Genoa, il nuovo portiere arriva dal Lipsia - LevanteNews

Il Genoa ha individuato il suo portiere: è Josep Martinez, classe 1998, di proprietà del Lipsia. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il 19 luglio 2017 viene acquistato dal Las Palmas che lo aggrega inizialmente in seconda squadra. Poi il passaggio alla prima coinciso con una vittoria, 4-1 contro il Lugo.

Nel 2020 passa al club di Bundesliga ma rimane in prestito al club spagnolo per tutto il campionato. Martinez vanta anche una presenza in Nazionale a seguito di un focolaio covid che ha coinvolto alcuni giocatori della rosa.

Adesso una nuova avventura e un posto da giocarsi con Semper per il ruolo di primo portiere rossoblu.