Sestri: giovane in coma etilico. Chiavari: cade dallo scooter - LevanteNews

Tra le tante richieste di soccorso che la popolazione, raddoppiata nel periodo estivo, rivolge al 118, due nella notte interessano anche i carabinieri. La prima riguarda un giovane (maggiorenne) soccorso dal 118 e dalla Croce Verde di Sestri Levante, che si trovava nei pressi della Piscina dei Castelli ed è stato ricoverato in coma etilico all’ospedale di Lavagna.

Il secondo caso riguarda uno scooterista caduto senza che fossero coinvolti altri veicoli in via Parma a Chiavari. Soccorso dal 118 il giovane è stato trasportato dalla Croce Rossa di Cogorno in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna; l’episodio questa mattina alle 5.