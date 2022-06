'Santa': Don Muratore lascia, arriva don Sardella; le altre novità - LevanteNews

Da don Luca Sardella, Responsabile Ufficio per le Comunicazioni sociali Portavoce della Diocesi

Si comunicano le nomine del Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini,

relative ad alcuni Parroci, Amministratori parrocchiali e Rettori di altrettante Parrocchie

e Santuari della Diocesi di Chiavari.

Alle Celebrazioni Eucaristiche di inizio ministero dei Parroci sarà presente il

Vescovo Devasini, mentre a quelle degli Amministratori parrocchiali e del Rettore del

Santuario di Sant’Antonio in Chiavari sarà presente il Vicario generale, mons. Stefano

Mazzini.

don Luca Sardella

Responsabile Ufficio per le Comunicazioni sociali

Portavoce della Diocesi

Diocesi di Chiavari

CURIA VESCOVILE

Ufficio per le Comunicazioni Sociali

MONS. ENRICO BACIGALUPO RETTORE

Santuario di Sant’Antonio in Chiavari

La nomina decorre dal 18 settembre 2022.

La Celebrazione Eucaristica di inizio

ministero sarà il 18 settembre 2022 nello

stesso Santuario.

DON ALESSANDRO CAVALLO AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

– Parrocchia di Santa Maria Assunta n Campo di Ne

– Parrocchia di San Martino in Caminata

– Parrocchia dei Santi Cipriano e Giustina in Sambuceto

tutte nel Comune di Ne

La nomina decorre dal 3 ottobre 2022.

Rimane confermato il suo servizio di Vicario parrocchiale della Parrocchia di San Giovanni Battista in Chiavari.

La Celebrazione Eucaristica di inizio ministero avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in

Campo di Ne il 9 ottobre 2022.

. MAURO GANDOLFO AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Parrocchia di Santa Maria Assunta in Mezzanego

La nomina decorre dal 10 settembre 2022.

Rimangono confermati gli altri incarichi.

La Celebrazione Eucaristica di inizio ministero avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in

Mezzanego il 10 settembre 2022.

DON SIMONE GARIBALDI VICARIO PARROCCHIALE

– Parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra

– Parrocchia di San Pietro in Riva Trigoso

entrambe nel Comune di Sestri Levante

COORDINATORE DELLA PASTORALE DEI GIOVANI E VOCAZIONALE

delle seguenti Parrocchie:

– Santa Maria di Nazareth

– Sant’Antonio

– Santo Stefano del Ponte

– San Bartolomeo della Ginestra

– San Pietro in Riva Trigoso

– Santa Sabina in Trigoso

tutte nel Comune di Sestri Levante

La nomina decorre dall’1 luglio 2022.

DON FLORENCE KUJUR AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

– Parrocchia di San Bernardo in San Bernardo delle Cascine

– Parrocchia di Santa Vittoria in Santa Vittoria di Libiola

– Parrocchia di San Giacomo in Loto tutte nel Comune di Sestri Levante

La nomina decorre dal 17 settembre 2022.

La Celebrazione Eucaristica di inizio ministero avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di Santa Vittoria in Santa

Vittoria di Libiola il 17 settembre 2022.

DON GIAN EMANUELE MURATORE PARROCO

– Parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra

– Parrocchia di San Pietro in Riva Trigoso

entrambe nel Comune di Sestri Levante

La nomina decorre dal 24 settembre 2022.

La Celebrazione Eucaristica di inizio

ministero avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della

Ginestra il 24 settembre 2022.

DON MATTEO PRETTICO PARROCO

– Parrocchia di N.S. della Speranza in Francolano

– Parrocchia di San Bernardo e della SS.Concezione in Cardini

– Parrocchia di San Lorenzo in Verici tutte nel Comune di Casarza Ligure

La nomina decorre dall’11settembre 2022.

La Celebrazione Eucaristica di inizio ministero avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di N.S. della Speranza in Francolano l’11 settembre 2022.

CAN. RINALDO ROCCA PARROCO

– Parrocchia di Santa Maria Maddalena

– Parrocchia di Santo Stefano in Pannesi

RETTORE

Santuario di N.S. del Bosco in Pannesi tutte nel Comune di Lumarzo

VICARIO FORANEO

della Valfontanabuona

La nomina decorre dal 28 agosto 2022.

Rimangono confermati gli altri incarichi.

La Celebrazione Eucaristica di inizio ministero avrà luogo nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Lumarzo il 28 agosto 2022.

DON LUCA SARDELLA PARROCO

– Collegiata di San Giacomo di Corte

– Collegiata di Santa Margherita V.M.

entrambe nel Comune di Santa Margherita Ligure

La nomina decorre dal 2 ottobre 2022.

La Celebrazione Eucaristica di inizio ministero avrà luogo nella Chiesa

parrocchiale di Santa Margherita V.M. il 2 ottobre 2022.

Don Antonio Baracchini, Don Cornelio Frigeri e Don Mauro Sapia saranno destinati ad

altri incarichi pastorali