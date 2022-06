Rapallo: popolazione raddoppiata, Aprica moltiplica gli interventi - LevanteNews

Nel periodo estivo la popolazione raddoppia, triplica nei fine settimana. Aprica insieme al Comune di Rapallo si sta impegnando per intensificare il numero di lavaggi e pulizie delle strade e dei cassonetti sull’intero territorio cittadino con un piano straordinario, proprio per fronteggiare l’aumento della popolazione.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Questo lavoro produce a pieno i suoi frutti solamente con la collaborazione di tutti i cittadini e ospiti. Il corretto conferimento dei rifiuti, ad esempio, è un aspetto fondamentale. Invito anche all’utilizzo dell’applicazione “PULIamo” di Aprica. La piattaforma prevede numerose e utili funzionalità tra le quali:

la richiesta ritiro rifiuti ingombranti.

segnalazione di situazioni anomale. (Conferimenti abusivi, cestini pieni..)

conoscere le giornate in cui viene effettuato il lavaggio delle strade e la raccolta dei rifiuti.

grazie alla sezione “Dove lo butto?” ricevere informazioni sui contenitori corretti da utilizzare, fare la ricerca per oggetto oppure scansionare il codice a barre dei prodotti per scoprire come separare gli imballaggi per una corretta raccolta differenziata.

L’applicazione è scaricabile su tutti gli store digitali.

++++

Aprica insieme al Comune di Rapallo si sta impegnando anche per intensificare il numero di lavaggi e pulizie delle strade e dei cassonetti sull’intero territorio cittadino con un piano straordinario.

Tutti i cassonetti vengono svuotati ogni giorno e lavati totalmente ogni settimana; il lavaggio è interno ed esterno attraverso un apposito mezzo. Questo lavoro produce a pieno i suoi frutti solamente con la collaborazione di tutti noi, ad esempio nel corretto conferimento dei rifiuti sui cui spesso manca senso civico e che potrebbe portare a pesanti sanzioni, applicate anche grazie all’uso di telecamere.