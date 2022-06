Rapallo: alle Fontanine, mercoledì alle 18 "Incontro con l'autore" - LevanteNews

Da Mariabianca Barberis, Presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” che ha promosso l’iniziativa

Il 16 marzo 2022 il ministro della cultura Dario Franceschini.16 mar 2022 ha annunciato che Pesaro è la capitale della Cultura 2024.

Ma come si sono preparati il Tigullio, la Riviera e l’entroterra per vincere la corsa per diventare Capitale Italiana della Cultura 2024? In questo libro Mauro Boccaccio racconta storie, progetti e idee, alcune rimaste scritte su quaderni e taccuini, altre invece realizzate con Maura Ferrari. Appunti sparsi, sparpagliati, ritrovati, raccolti anche dopo anni e riordinati pazientemente, fra tanti personaggi e luoghi diversi. La curiosa fotografia di un Tigullio che ha comunque le carte in regola per lavorare e guardare avanti.

E’ una storia di fatti, personaggi popolari e non, che hanno creato il mito della riviera in particolare quella di Levante. Ma soprattutto uno stimolo a pensare un futuro della riviera come incubatrice e promotrice di arte, cultura e spettacolo .

Giornalista, genovese, è stato direttore dell’agenzia di stampa della Regione Liguria, ha scritto su Il Lavoro, e La Stampa, ha fatto servizi in tv, per riviste e periodici raccontando il territorio e i suoi protagonisti.

Ha raccontato in un libro la storia di Natalina Garaventa “Frank Sinatra è mio figlio” ( De Ferrari editore), impegnato in eventi per la promozione del territorio e i 700 anni di Dante.

Libri