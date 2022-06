Lettere/ "'Santa': nave alla fonda, emissione di Co2" - LevanteNews

Da Donato Gualdi

Il 26 giugno la nave da crociera Celebrity Beyond è rimasta ormeggiata nella baia di Santa Margherita / Rapallo. I motori sono rimasti accesi per l’intera giornata come si può be vedere dalla fotografia allegata

In un periodo di austerity quanto carburante è stato consumato inutilmente?

Si discute giustamente della necessità di contenere le emissioni. Oggi questa nave quanto CO2 ha inutilmente immesso nell’atmosfera?

Forse la ragione va ricercata nella necessità di alimentare gli impianti di climatizzazione. Ricordo che il codice della strada, al fine di contenere le emissioni di CO2, prevede una sanzione che va da € 216 a € 432 per le auto ferme con motore acceso al fine di alimentare l’impianto di climatizzazione.

La capitaneria di porto non dovrebbe intervenire?