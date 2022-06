Sono stati aperti regolarmente i seggi per il ballottaggio fra Messuti e Bettoli. Rocordiamo che non è possibile esprimere preferenze per i consiglieri comunali. Non ci sttende una grande affluenza sia perché i giochi potrebbero sembrare già fatti, sia perché la calda giornata di sole rischia di distrarre dal diritto/dovere di voto. In queste prime ore abbiamo visto l’accesso ai seggi soprattutto da parte di persone anziane.

Si può votare fino alle ore 23.