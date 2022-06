Chiavari: alle 19 ha votato solo un elettore su quattro - LevanteNews

Alle 19, la percentuale dei votanti a Chiavari è del 24,01 per cento. Ossia è andato alle urne un elettore su quattro; anzi meno ancora. Questo è forse il risultato dei voltafaccia leciti ma sospetti perché tardivi; dei laboratori che la gente non capisce; delle polemiche create in vista delle elezioni; di una stampa, e ci cospargiamo il capo di cenere, che non spiega chiaramente le lotte di potere. Speriamo che i chiavaresi corrano alle urne in serata, fino alle 23. Poi lo spoglio e sapremo con che percentuale ha vinto il sindaco.