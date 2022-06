Camogli: morto il turista infartuato; in estate il 118 va raddoppiato - LevanteNews

Non ce l’ha fatta il turista americano, sessantenne, papà di un pallanuotista in Riviera con la propria squadra. Ieri sera alle 22 è stato colpito da un probabile infarto mentre, dopo avere cenato in un ristorante, stava raggiungendo con amici l’hotel nel quale alloggiava.

La pubblica assistenza, quella dei Volontari del Soccorso di Ruta (la Verde di Camogli non effettua servizio notturno) è arrivata in pochissimi minuti. A tardare, perché impegnata in un altro servizio, l’automedica. Nel frattempo un cardiologo ha cercato di rianimare per circa mezz’ora il paziente. Quando il cuore aveva ripreso a battere la partenza in codice rosso verso l’ospedale di Lavagna. Una corsa inutile.

Se l’automedica fosse arrivata assieme all’ambulanza, l’uomo si sarebbe salvato? Nessuno può stabilirlo. Cosa invece è certo: che la popolazione in riviera durante l’estate raddoppia e nei fine settimana probabilmente triplica. Ma la macchina dei soccorsi, come quella della sicurezza, non viene potenziata. Pur aumentando i motivi di rischio: più traffico, gli infortuni da mare, punture di insetto o di meduse, etc, etc.

Riunioni, annunci, dichiarazioni, polemiche. Di concreto nulla. Il personale non raddoppia; poi accade ciò che è successo ieri e la gente si stupisce, si scandalizza, si arrabbia.