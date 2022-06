Camogli: "Fiabe di racconti liguri", successo al "Festival Petrae" - LevanteNews

Riceviamo

Si è concluso ieri il micro tour ponentino del cantautore camoglino Stefano Quarantelli, impegnato al “Festival Petrae” promosso dal Comune di Pietra Ligure (Sv). Con le sue opere di Musica e racconti liguri e le sue Fiabe di racconti liguri ha incantato il pubblico del borgo ponentino. Nella serata di venerdì 24 si è esibito con il duo “Note di Vise” insieme al Maestro Francesco Taliente; sabato 25 in uno spettacolo monologo arricchito dalla chitarra, coinvolgendo il pubblico presente in piazza, che ha molto apprezzato sia i racconti storici che la musica. Così come gli organizzatori della manifestaizone.