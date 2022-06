Rumena di 48 anni morta in casa, si indaga per omicidio - LevanteNews

L’appartamento di via Orgiero,3, una traversa di via Fillak a Sampierdarena è stato posto sotto sequestro. In tarda mattinata è stato trovato senza vita, al momento si ignora se su segnalazione del marito, il corpo di Cristina Diac, rumena di 48 anni. La polizia ha ascoltato il marito e una coinquilina. Sembra che i rapporti tra i coniugi si fossero fatti pesanti e le liti si succedessero alle liti. Un’ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale: la donna sarebbe caduta a terra durante una lite col marito e l’impatto le sarebbe stato fatale. Le indagini sono in corso.