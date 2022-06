Recco: cresime, il cardinale Bagnasco a San Rocco - LevanteNews

I cardinali Giovanni Canestri, Dionigi Tettamazi; Tarcisio Bertone, Angelo Bagnasco e ora l’arcivescovo Marco Tasca conoscono benissimo la tenacia e la forza d’animo di don Antonio Servetto e l’indirizzo della sua parrocchia a San Rocco di Recco. Canestri riusciva anche a dialogare con un merlo indiano che don Antonio teneva in giardino. Nessuno di loro ha mai detto no alle richieste di don Antonio. Così oggi il cardinale Angelo Bagnasco, nonostante il caldo, sarà a San Rocco per salutare don Antonio e conferire la cresima ai parrocchiani preparati a ricevere questo sacramento. Per don Antonio e la comunità parrocchiale una grande festa.

–