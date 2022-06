RASSEGNA STAMPA. Afflitti da due calamità : siccità e covid - LevanteNews

Oggi, sabato 25 giugno, auguri a Guglielmo e Prospero. Mercati settimanali: Deiva Marina; Ne (a Conscenti dalle ore 19 con prodotti a chilometro 0); Sestri Levante. Proverbi: “L’affetto accieca la ragione”.

Siccità: i Comuni corrono ai ripari per limitare i consumi. Covid: “Nell’Asl-contagi in crescita; ieri 126 nuovi casi e 12 persone ricoverate”.Rifiuti: differenziata, Leivi con oltre l’82 per cento.

Sestri Levante: giovani cristiani a confronto. Sestri Levante: consegnate le bandiere blu agli stabilimenti balneari. Sestri Levante: mare sicuro, nuovo gommone al Locamare. Sestri Levante: giornata del naso rosso. Castiglione Chiavarese: l’ultimo saluto a Christian. Lavagna: Consiglio di Stato: sarà Aprica a gestire la spazzatura. Lavagna: via alle escursioni nella valle dei Berissi. Chiavari: due milioni per il parco di palazzo Rocca. Elezioni a Chiavari: “Domani ballottaggio tra Mirko Bettoli e Federico Messuti”; “Le feste di Bettoli e Messuti, domani giornata storico”; “Al voto domani dalle 7 alle 23”. Chiavari: mercatino e musica. Chiavari: festa moldava sul lungomare. Chiavari: per la prima volta una donna economa della diocesi. Chiavari: da oggi in funzione la Guardia medica pediatrica in otto Comuni del comprensorio, visite gratuite.

Rapallo: con gli industriali alberghi pieni e grande visibilità. Rapallo: lungomare off limits, traffico cittadino in tilt. Rapallo: il Pd favorevole al tunnel della Fontanabuona. Rapallo: salute sessuale, comincia il Festival. Rapallo: sparita da un merse era morta a casa. Santa Margherita Ligure: amici di Portofino alla Cervara, riconoscimento a Mario Preve. Santa Margherita Ligure: due milioni per il parco di Villa Durazzo. Portofino: chiesa di San Martino, conclusi i restauri.

Recco: un istituto alberghiero nel complesso delle Maestre Pie.

Cicagna: mercoledì primo consiglio comunale. Favale: domani festa dell’emigrante. Borzonasca: il club alpino salverà il rifugio. Rezzoaglio: ritorna la piscina, eventi anche la sera.